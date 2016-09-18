В Перми у избирательных участков раздают флажки с символикой, напоминающей логотип партии власти

Правоохранители задерживают агитаторов, раздающих флажки и печатную продукцию с логотипом проекта «Любим и гордимся», до степени смешения похожего на логотип «Единой России».

Считается, что проект был придуман политтехнологами местного отделения партии власти, и реализован, в том числе, с использованием бюджетных средств. Логотип проекта можно встретить на многих избирательных участках.

Как сообщает портал «В курсе.ру», агитаторов начали задерживать в избирательном округе №9 (Мотовилихинский район Перми) и доставлять их в отдел полиции.

Сегодня, в Единый день голосования, жители Перми выбирают депутатов Пермской городской думы, Законодательного собрания Пермского края и Государственной Думы РФ.