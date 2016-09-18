В южных районах Прикамья явка на выборах в ЗС превысила 40%

29,71% — такую явку показали прикамские избиратели на 18:00 единого дня голосования и по выборам в Государственную Думу, и по кампании в Законодательное собрание Пермского края.

Явка на выборах в парламент краевого центра — несколько меньше: 27,73%. Но перспективы роста есть, о чем говорят шестичасовые итоги по городским округам 9 и 11: 32,24 и 33,48 процента соответственно.

По выборам в ЗС по-прежнему в лидерах явки южане: в округе №20 — 40,8%, в №23 — 38,57%, в №19 — 37,39%. А вот в кампании по избранию депутатов Госдумы произошло некоторое изменение: Пермский округ №58 с 31,28% обошел по явке Кунгурский №60 с его 30,44%.