Выборы в Верхнекамье осложнены отсутствием воды

В единый день голосования город Березники Пермского края остался без воды.

Как сообщили «МВ» в муниципалитете, вечером 17 сентября из-за грозы и сильных порывов ветра порвался питающий кабель 110 кВ на водозаборе «Усолка», а второй начал коронировать (процесс с возникновением ионизированной светящейся области). Поэтому было отключено электроснабжение, а соответственно, и водоснабжение большей части Березников.

На момент публикации энергетические проблемы водозабора ремонтники устранили, и началось наполнение труб водой. До квартир горожан она дойдет, как ожидается, к двум часам дня. Пока же в городе работают водовозки, причем последняя по графику запланирована «с 14:45 до полного окончания работ», что несколько расходится со сроком, указанным выше.