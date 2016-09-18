Юг Прикамья бьет весь край по явке на выборы

Явка на выборах депутатов Законодательного собрания Прикамья 18 сентября на 10:00 в целом по региону составила 3,46%, сообщает пермский крайизбирком.

При этом наиболее высока она по югу. Так, в абсолютных лидерах с 7% был округ №20, объединяющий Чернушинский, Куединский и Уинский районы. У их соседей в 23-м округе (Осинский, Бардымский, Еловский, часть Чайковского районов) результат наблюдался чуть ниже — 6,78%. При этом в самом городе Чайковский явка на 10 часов утра оказалась вдвое ниже — 3,79%. На третьем месте по явке пока округ №19 (Суксунский, Березовский, Кишертский и Октябрьский районы) — там она 5,77%.

А в самом низу этого рейтинга — округ №9: в Мотовилихе на выборы к 10 часам утра пришло лишь 0,88% избирателей. Также в аутсайдерах Свердловский район краевого центра: округ №10 (Новые Ляды, Голый Мыс) — 1,55%, и округ №11 (приблизительно вдоль улиц Куйбышева и Героев Хасана) — 1,67%.