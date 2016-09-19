Акции «Пермского свинокомплекса» могут переоценить за 299 тысяч рублей

Краевое минимущества перед приватизацией АО «Пермский свинокомплекс» намерено заказать оценку пакета акций по рыночной стоимости.

Соответствующий открытый конкурс со стартовой максимальной стоимостью в 1,15 млн рублей был объявлен 25 августа 2016 года, а 15 сентября состоялось вскрытие конвертов с заявками.

Согласно опубликованного протокола, поучаствовать в тендере вызвались сразу 14 компаний: потенциальные исполнители предлагают выполнить подряд за цены от 1,1 млн рублей до 299 тысяч. Среди претендентов есть компании как прикамские, так и столичные, но предпочтение пока не отдано никому.

Из технического задания ясно, что речь идет о 100 процентах уставного капитала свинокомплекса в Майском: о 46 млн 565 тысячах 690 акциях с номинальной стоимостью каждой в 10 рублей. На процедуру оценки заказчик дает 60 календарных дней с момента подписания государственного контракта.

Напомним, правительство Пермского края внесло АО «Пермский свинокомплекс» в перечень объектов приватизации, против чего выступил ряд депутатов Законодательного собрания Прикамья. Но большинство членов прикамского парламента своих коллег не поддержало. Между тем, от свинокомплекса зависит судьба жителей целого поселка.

В последнее время ситуацию на предприятии взял под личный контроль главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков, там состоялась прокурорская проверка, выявившая нарушения в том числе и по распоряжению этим имуществом властями региона, а население Майского обратилось с письмом к президенту Путину.

Как уже писало «МВ», в настоящее время АО «Пермский свинокомплекс» находится в аренде у ООО «Свинокомплекс Пермский», являющегося 100-процентной «дочкой» омского ЗАО «ГК Синергия».