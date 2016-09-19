Избирком Пермского края подвел предварительные итоги Единого дня голосования

Пермский Крайизбирком подвел предварительные итоги Единого дня голосования, прошедшего 18 сентября. Окончательные итоги станут известны в течение этой недели.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин, это были масштабные выборы: пермяки выбирали своих представителей в Госдуме, краевом парламенте, 13-ти Земских собраниях и городской Думе Перми.

В списки избирателей было включено более двух миллионов человек, однако явка в среднем по краю составила 35,17 %, что значительно ниже, чем в среднем по России (48%) и в 2011 году, когда на в голосовании приняли участие 48% избирателей.

Всего в выборах участвовало 2400 кандидатов, на один мандат претендовали в среднем 5-6 человек. На выборах работали 8,5 тыс. избирателей и аккредитовались более 200 журналистов. Не смотря на многочисленные сообщения о нарушениях и применении административного ресурса в ходе избирательной кампании и в день голосования, Игорь Вагин назвал выборы честными и открытыми, поскольку, по его словам, ни один факт применения админресурса не подтвердился, а серьезных нарушений выявлено не было. По его словам, по результатам выборной кампании было составлено восемь административных протоколов, связанных с подвозом избирателей и незаконной агитацией.

Игорь Вагин также отметил, что в Пермском крае было испорчено порядка 6-7% бюллетеней, что объясняется протестным настроением избирателей.

По результатам выборов в Государственную Думу пятипроцентный барьер преодолели только 4 партии: «Единая Россия» (42,7%), КПРФ (14,3%), ЛДПР (15,8%) и «Справедливая Россия» (9%).

На кресла одномандатников в Госдуме претендовали 34 человека, во всех четырех округах на территории Пермского края победили представители «Единой России»:

Округ №58 — Игорь Шубин (40,87%)

Округ №59 — Алексей Бурнашов (45,2%)

Округ №60 — Дмитрий Скриванов (43,6%)

Округ №61 — Дмитрий Сазонов (38,22%)

Окончательные итоги будут утверждены завтра, 20 сентября, на заседании Крайизбиркома.

На выборах в краевой парламент пятипроцентный барьер также преодолели четыре партии: «Единая Россия» (44,11%), КПРФ (17,79%), ЛДПР (16,57%) и «Справедливая Россия» (11,8%). Партия «Яблоко» набрала 3,59%, «Партия Роста» — 2,36%.

Определены победители и в одномандатных округах:

№1 — Александр Мотрич — (48,7%);

№2 — выборы перенесены;

№3 — Николай Демкин — (59,08%);

№4 — Владимир Жуков — (55,56%);

№5 — Татьяна Шестакова — (25,18%);

№6 — Геннадий Шилов — (44,32%);

№7 — Владимир Шатров — (47,50%);

№8 — Алексей Антипов — (42,03%);

№9 — Александр Бойченко — (59,15%);

№10 — Николай Зуев — (36,85%);

№11 — Сергей Попов — (46,32%);

№12 — Виктор Баранов — (68,07%);

№13 — Александр Шалаев — (54,08%);

№14 — Дмитрий Осипов — (53,17%);

№15 — Игорь Папков — (59,18 %);

№16 — Армен Гарслян — (60,26%);

№17 — Владимир Подкорытов — (39,61%);

№18 — Виктор Родионов — (54,60%);

№19 — Александр Третьяков — (59,36%);

№20 — Николай Благов — (45,29%);

№21 — Сергей Клепцин — (50,65%);

№22 — Аркадий Непряхин — (29,64%);

№23 — Валерий Сухих — (69,56%);

№24 — Сергей Ветошкин — (34,89%);

№25 — Андрей Бурдин — (39,20%);

№26 — Валентин Костылев — (62,29%);

№27 — Роман Водянов — (63,21%);

№28 — Юрий Чечеткин — (33,98%);

№29 — Алексей Петров — (42,56%);

№30 — Владимир Хозяшев — (31,58%).

Кандидаты от «Единой России» победили в 24-х округах, в четырех округах победили самовыдвиженцы, от «Справедливой России» прошел один кандидат. Окончательные итоги выборов в Законодательное Собрание будут подведены 21-22 сентября.

Игорь Вагин отметил несколько округов, где первое и второе места разделяет небольшое количество голосов: так, в округе №17 победитель Владимир Подкорытов обошел своего конкурента Олега Асманкина на 0,15%. Еще днем по данным системы «ГАС-Выборы» в округе лидировал Асманкин.

В округе №22 справедливоросс Аркадий Непряхин обошел кандидата от «Единой России» Игоря Лобанова на 355 голосов. Еще меньше разрыв между лидерами в 24-м округе. Там самовыдвиженец Сергей Ветошкин обошел единоросса Юрия Елохова всего на 45 голосов.

На выборах в городскую Думу Перми пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» (39,5%), КПРФ (16,9%), ЛДПР (13,9%), «Справедливая Россия» (13,4%) и «Яблоко» (7,19%). «Партия Роста» набрала лишь 3,6%.

Предварительно определены и победители по одномандатным округам в Гордуму:

№1 — Демкин Алексей — (55,92%);

№2 — Шептунов Валерий — (62,82%);

№3 — Плотников Владимир — (48,92%);

№4 — Черепанов Михаил — (50,65%);

№5 — Захаров Сергей — (41,48%);

№6 — Малютин Дмитрий — (51,03%);

№7 — Кузнецов Василий — (44,76%);

№8 — Болквадзе Арсен — (48,51%);

№9 — Шлыков Олег — (41,45%);

№10 — Рослякова Наталья — (59,01%);

№11 — Буторин Александр — (35,49%);

№12 — Колчанов Александр — (36,08%);

№13 — Горбунова Ирина — (37,34%);

№14 — Бурдин Олег — (48,79%);

№15 — Манин Владимир — (37,51%);

№16 — Молоковских Владимир — (31,06%);

№17 — Филиппов Александр — (42,3%);

№18 — Мельник Наталья — (26,24%);

№19 — Оборин Алексей — (48,22%);

№20 — Федоров Дмитрий — (32,97%);

№21 — Грибанов Алексей — (39,86%);

№22 — Уткин Юрий — (40,95%).

Окончательные итоги также будут подведены 21-22 сентября.

По словам председателя избирательной комиссии в Пермскую городскую думу Игоря Алаева, на всех округах разница между лидирующим кандидатом и его ближайшими соперниками измерялась в сотнях голосов. «Это говорит о том, что пермяки предпочли остаться с действующими депутатами Пермской городской думы», — считает Игорь Алаев.