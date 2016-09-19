Новых имен в гордуме Перми будет мало

Стали известны предварительные итоги выборов в Пермскую городскую Думу по одномандатным и по единому округам.

По данным портала ГАС-Выборы, в списке тех 22 одномандатников, кто с известной долей вероятности займет кресла в муниципальном парламенте, — всего трое новичков, причем все единороссы: гендиректор «Камкабеля» Молоковских, глава Западно-Уральской транспортной компании Федоров и директор ООО «Карамель» Шлыков.

Все потенциальные победители приведены в перечне ниже: указаны число голосов, полученных ими — согласно ночным подсчетам, и набранные проценты.

Что же касается партий, то «Единая Россия» выиграла пермские выборы безусловно: из 78520 бюллетеней, признанных избирательными комиссиями действительными, 31786 были за ЕР. Это 38,24 процента голосов. Ни в одном округе иные партии не составили единороссам весомой конкуренции.

Предварительные итоги

выборов в Пермскую городскую Думу

по одномандатным округам

№1 Дзержинский — Демкин Алексей — 619 (48.36%);

№2 Дзержинский — Шептунов Валерий — 891 (59.44%);

№3 Дзержинский — Плотников Владимир — 1513 (47.74%);

№4 Дзержинский — Черепанов Михаил — 367 (53.89%);

№5 Индустриальный — Захаров Сергей — 819 (40.58%);

№6 Индустриальный — Малютин Дмитрий — 769 (50.69%);

№7 Индустриальный — Кузнецов Василий — 209 (45.93%);

№8 Индустриальный — Болквадзе Арсен — 317 (41.82%);

№9 Кировский — Шлыков Олег — 291 (37.36%);

№10 Кировский — Рослякова Наталья — 765 (58.44%);

№11 Ленинский — Буторин Александр — 3167 (37.05%);

№12 Мотовилихинский — Колчанов Александр — 870 (38.84%);

№13 Мотовилихинский — Горбунова Ирина — 341 (48.64%);

№14 Орджоникидзевский — Бурдин Олег — 1459 (52.92%);

№15 Мотовилихинский — Манин Владимир — 1378 (38.31%);

№16 Орджоникидзевский — Молоковских Владимир — 976 (31.20%);

№17 Орджоникидзевский — Филиппов Александр — 1489 (41.02%);

№18 Свердловский — Мельник Наталья — 1798 (25.63%);

№19 Свердловский — Оборин Алексей — 4238 (47.21%);

№20 Свердловский — Федоров Дмитрий — 2814 (32.85%);

№21 Мотовилихинский — Грибанов Алексей — 3031 (39.90%);

№22 Свердловский — Уткин Юрий — 1841 (40.82%).