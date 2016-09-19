Новых имен в гордуме Перми будет мало

Стали известны предварительные итоги выборов в Пермскую городскую Думу по одномандатным и по единому округам.
По данным портала ГАС-Выборы, в списке тех 22 одномандатников, кто с известной долей вероятности займет кресла в муниципальном парламенте, — всего трое новичков, причем все единороссы: гендиректор «Камкабеля» Молоковских, глава Западно-Уральской транспортной компании Федоров и директор ООО «Карамель» Шлыков.
Все потенциальные победители приведены в перечне ниже: указаны число голосов, полученных ими — согласно ночным подсчетам, и набранные проценты.
Что же касается партий, то «Единая Россия» выиграла пермские выборы безусловно: из 78520 бюллетеней, признанных избирательными комиссиями действительными, 31786 были за ЕР. Это 38,24 процента голосов. Ни в одном округе иные партии не составили единороссам весомой конкуренции.
Предварительные итоги
выборов в Пермскую городскую Думу
по одномандатным округам
№1 Дзержинский — Демкин Алексей — 619 (48.36%);
№2 Дзержинский — Шептунов Валерий — 891 (59.44%);
№3 Дзержинский — Плотников Владимир — 1513 (47.74%);
№4 Дзержинский — Черепанов Михаил — 367 (53.89%);
№5 Индустриальный — Захаров Сергей — 819 (40.58%);
№6 Индустриальный — Малютин Дмитрий — 769 (50.69%);
№7 Индустриальный — Кузнецов Василий — 209 (45.93%);
№8 Индустриальный — Болквадзе Арсен — 317 (41.82%);
№9 Кировский — Шлыков Олег — 291 (37.36%);
№10 Кировский — Рослякова Наталья — 765 (58.44%);
№11 Ленинский — Буторин Александр — 3167 (37.05%);
№12 Мотовилихинский — Колчанов Александр — 870 (38.84%);
№13 Мотовилихинский — Горбунова Ирина — 341 (48.64%);
№14 Орджоникидзевский — Бурдин Олег — 1459 (52.92%);
№15 Мотовилихинский — Манин Владимир — 1378 (38.31%);
№16 Орджоникидзевский — Молоковских Владимир — 976 (31.20%);
№17 Орджоникидзевский — Филиппов Александр — 1489 (41.02%);
№18 Свердловский — Мельник Наталья — 1798 (25.63%);
№19 Свердловский — Оборин Алексей — 4238 (47.21%);
№20 Свердловский — Федоров Дмитрий — 2814 (32.85%);
№21 Мотовилихинский — Грибанов Алексей — 3031 (39.90%);
№22 Свердловский — Уткин Юрий — 1841 (40.82%).