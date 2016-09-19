Около 30 безусловных лидеров определились по выборам в ЗС края

В системе ГАС-выборы опубликованы предварительные результаты по выборам в Законодательное собрание Пермского края, состоявшимся 18 сентября.

В лидерах голосования — партия «Единая Россия» и около 30 потенциальных депутатов, чью победу практически невозможно оспорить. Если, конечно, не вскроются факты массовых вбросов бюллетеней или иных нарушений закона.

На полдень 19 сентября было подсчитано, что за партию власти в регионе отдали голоса 242760 человек, что соответствует 44,81%. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» заняли соответственно 2,3 и 4 места в предпочтениях электората.

В ряде округов эсеры, впрочем, обошли «жириновцев». Например, в Кировском районе (№1) на 1%, в Ленинском (№5) на 0,9%, в Орджоникидзевском (№7) на 1,2%, но за пределами Перми таких отклонений от среднего результата не наблюдается.

В глубинке прикамцы больше всего голосовали за «Единую Россию», причем максимальные результаты у тех округов, где все 18 сентября наблюдалась самая высокая явка. Так, в лидировавшем все воскресенье округе №20 (Чернушинский, Куединский, Уинский районы) за ЕР на 12:00 понедельника было отдано 17281 голос (53,5%).

Выборы в ЗС по 29 одномандатным округам (по округу №2 они были отменены) также показали наличие безусловных лидеров. Большинство потенциальных победителей набрали к полудню понедельника свыше 50% голосов.

Но и там, где перевес оказался не столь силен, оппоненты вряд ли смогут его оспорить. В частности, в округе №28 (Краснокамский район) экс-мэр города-райцентра получил почти 36% голосов. А в округе №5 (Ленинский и часть Свердловского районов Перми) новичок в политике Татьяна Шестакова добилась свыше 25%.

В некоторых территориях результат еще может поменяться. Например, по округу №24 пока в лидерах Сергей Ветошкин, но Юрий Елохов по данным на полдень отставал менее, чем на 100 голосов. Не намного отставал в округе №30 от Владимира Хозяшева и Станислав Черепанов.

Ниже приведены сводные предварительные итоги выборов в Заксобрание края по одномандатным округам — с числом набранных голосов и процентами.

№1 — Александр Мотрич — 1725 (50.35%);

№2 — выборы перенесены;

№3 — Николай Демкин — 2438 (58.66%);

№4 — Владимир Жуков — 7003 (55.11%);

№5 — Татьяна Шестакова — 5094 (25.14%);

№6 — Геннадий Шилов — 1734 (42.25%);

№7 — Владимир Шатров — 7583 (47.55%);

№8 — Алексей Антипов — 5800 (40.75%);

№9 — Александр Бойченко — 5521 (59.54%);

№10 — Николай Зуев — 6390 (36.14%);

№11 — Сергей Попов — 8369 (45.79%);

№12 — Виктор Баранов — 16797 (68.07%);

№13 — Александр Шалаев — 12169 (54.08%);

№14 — Дмитрий Осипов — 8348 (53.11%);

№15 — Игорь Папков — В8645 (59.23%);

№16 — Армен Гарслян — 13354 (60.26%);

№17 — Олег Асманкин — 8911 (36.15%);

№18 — Виктор Родионов — 11014 (54.60%);

№19 — Александр Третьяков — 16175 (59.36%);

№20 — Николай Благов — 14606 (45.29%);

№21 — Сергей Клепцин — 8739 (50.46%);

№22 — Аркадий Непряхин — 4047 (29.40%);

№23 — Валерий Сухих — 19580 (70.46%);

№24 — Сергей Ветошкин — 7240 (34.70%);

№25 — Андрей Бурдин — 9958 (39.58%);

№26 — Валентин Костылев — 9755 (63.98%);

№27 — Роман Водянов — 11935 (62.72%);

№28 — Юрий Чечеткин — 5360 (35.81%);

№29 — Алексей Петров — 7538 (42.56%);

№30 — Владимир Хозяшев — 5759 (31.58%).