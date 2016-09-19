От Прикамья в Госдуму проходят четверо безусловных лидеров

Четверо пермяков 18 сентября победили в одномандатных округах на выборах в Государственную Думу, набрав каждый подавляющее большинство голосов.

Пермский округ номер 58 поддержал кандидатуру экс-мэра краевого центра и теперь уже, собственно, экс-сенатора Игоря Шубина (43,8 тысячи голосов).

Чусовской округ номер 59 отдал свои пристрастия еще недавно депутату Законодательного собрания края, а еще раньше члену муниципального парламента Перми Алексею Бурнашову (39,3 тысячи).

По Кунгурскому округу номер 60 подтвердил свою майскую оглушительную победу на праймериз Дмитрий Скриванов, также переходящий в нижнюю палату Федерального Собрания РФ с поста депутата прикамского Заксобрания (36,1 тысячи).

Наконец в Кудымкарском округе номер 61 с серьезным перевесом обошел остальных претендентов сопредседатель Пермского регионального штаба ОНФ Дмитрий Сазонов (47,8 тысячи).

Опубликованные крайизбиркомом данные пока следует считать предварительными. Но сомневаться в них уже не приходиться.