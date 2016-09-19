Портал известного писателя-патриота раскритиковал выборы в Пермском крае

Портал «Свободная пресса», шеф-редактором которого является писатель Захар Прилепин, опубликовал материал, посвященный нарушениям на выборах 18 сентября в Пермском крае.

Со ссылкой на своего наблюдателя Наталью Вавилову «СП» рассказал про основное нарушение — подвоз в конкретные места групп избирателей с открепительными талонами. Воскресное голосование, как известно, проходило с образованием очередей. Но именно на такие участки приезжали люди с открепительными — по несколько человек сразу.

«Стоят огромные очереди на определенных участках. Причем им предлагают прийти проголосовать на соседнем участке, где достаточно свободно, но они отказываются и говорят, что им надо проголосовать именно здесь. Это, пожалуй, самое основное нарушение», — передал портал слова своего источника в Перми.

«Плюс есть несколько случаев, когда ведется агитация на улицах, раздаются буклеты одной из партий. Но при обращении в правоохранительные органы полиция приезжает, задерживает, накрывает там какие-то точки хранения этой агитпродукции», — процитировало СМИ дальше.

В фейсбуке Наталья Вавилова привела и более подробную географию: «На УИК №№ 2813, 2814 на автомобилях по 3-4 человека подвозили избирателей голосовать по открепительным удостоверениям. Информация передана в полицию. Полиция начала патрулировать территорию».

Данные участки расположены в Дзержинском районе — в здании гимназии №4 имени Каменских на улице Плеханова, 4. А в УИК №№ 3238-3240 в Мотовилихинском районе на улице Каспийская, 15 — в здании школы №4 имени Бобкова — не только был пресечен подвоз, но и пойман раздававший деньги мужчина.

А листовки, как выяснилось, раздавали в Новых Лядах: «На улице 40 лет Победы три молодых человека раздавали агитационные материалы за партию «Единая Россия». Коробки с агитационными материалами хранились в магазине «Флагман». Информация была передана в полицию, которая задержала одного из агитаторов».

Об аналогичных нарушениях 18 сентября писало и «МВ».