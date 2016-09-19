В Пермском крае из-за гибели урожая введен режим ЧС

Председатель краевого правительства подписал распоряжение о введении на территории Пермского края режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, в мае-августе 2016 года из-за почвенной засухи, повышенной температуры почвы на глубине 10 см и суховеев погибли посевы сельскохозяйственных культур.

Это привело к значительным материальным потерям сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Пермского края. Распоряжением Председателя Правительства Пермского края ситуация признана чрезвычайной.