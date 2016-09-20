38-летнего «зайца» сняли с товарняка пермские полицейские

Взрослого «зайца», катившего в Пермь по Транссибу, поймали 17 сентября на железной дороге сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе подразделения, 38-летний мужчина, обосновавшийся на площадке восьмого вагона товарного поезда, был замечен машинистом локомотива еще возле Кунгура — на перегоне Иренский-Ергач. Затем информация ушла правоохранителям, и они стали поджидать нарушителя на станции Бахаревка.

Когда гражданина задержали, свои действия он объяснил тем, что не хватило денег на электричку, а ехать в столицу Прикамья было необходимо. Теперь безбилетнику придется все же раскошелиться — на штраф за игнорирование правил поведения граждан на железнодорожном транспорте (часть 1 статьи 11.17 КоАП РФ).