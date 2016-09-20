Дмитрий Скриванов получил больше всех голосов избирателей на выборах в Госдуму

Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги выборов в Госдуму РФ по четырем одномандатным округам.

Во всех четырех округах победили кандидаты, выдвинутые «Единой Россией». В округе № 58 победителем стал Игорь Шубин (77 418 голосов), в округе №59 – Алексей Бурнашов (80 904 голосов). Победу в округе № 60 одержал Дмитрий Скриванов (82 656 голосов ), а в округе №61 – Дмитрий Сазонов (62 859 голосов).

Таким образом, Дмитрию Скриванову удалось получить больше голосов избирателей, чем его коллеги в других округах. Напомним, он был выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы по итогам предварительного голосовании после того, как победил и в одномандатном округе №60, и по федеральному списку.

— Хочу сказать спасибо всем, кто поддержал меня на этих выборах, — заявил Дмитрий Скриванов. — Я оправдаю оказанное мне доверие, и буду работать не только на свой избирательный округ, но и на благо жителей всего Пермского края. Избирательная кампания была тяжелой, но выборы прошли и настало время реальных дел.

Председатель Крайизбиркома Игорь Вагин поблагодарил кандидатов за корректное и уважительное отношение друг к другу и, прежде всего, к избирателю:

— Сегодня можно с уверенностью сказать, что выборы состоялись, причём прошли они честно и открыто. Все итоги голосования легитимны, оснований для их отмены нет.

Избранные депутаты поблагодарили избирательные комиссии Пермского края за профессиональную работу.

Также были озвучены результаты голосования по партийным спискам. Единая Россия в Пермском крае набрала 42,58%, ЛДПР 15,73%, КПРФ 14,21%, Справедливая Россия — 9,01%. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.