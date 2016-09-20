Избирком распределил между партиями мандаты в Заксобрании Пермского края

Избирательная комиссия Пермского края определилась с распределением мандатов, полученных партиями на выборах в Законодательное Собрание Пермского края по партийным спискам.

Как сообщил сегодня председатель Крайизбиркома Игорь Вагин, «Единая Россия» получит 16 мест в краевом парламенте, КПРФ — шесть, ЛДПР — пять, а «Справедливая Россия» — три.

Итоги выборов в Законодательное Собрание уже подведены, утвердит их избирком в четверг, 22 июня.

Напомним, по итогам выборов 2011 года «Единая Россия» получила в краевом парламенте 14 мандатов по партспискам, КПРФ – семь, ЛДПР и «Справедливая Россия» по пять, самовыдвиженцы — четыре.