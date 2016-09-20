«Молот-Прикамье» начал продажу билетов на сезон-2016/17

В кассах УДС «Молот» началась продажа билетов на домашние матчи ХК «Молот-Прикамье». В городских зрелищных кассах продажи стартуют с завтрашнего дня, 21 сентября.

Стоимость билетов на матчи ХК «Молот-Прикамье» — 250 рублей. Для льготных категорий граждан действует специальная скидка на билеты любой категории:

Ветераны ВОВ и инвалиды I группы — бесплатно;

Пенсионеры, ветераны боевых действий и инвалиды II группы — 50 рублей;

Дети в возрасте от 7 до 18 лет – 100 рублей. При подаче групповой заявки от учебных заведений школьникам Перми и Пермского края — бесплатно;

Студенты дневного отделения (до 25 лет) – 100 рублей. При подаче предварительной групповой заявки студентам учебных заведений Перми и Пермского края — бесплатно;

Дети, занимающиеся в спортивных секциях Перми и Пермского края, при предварительной подаче групповой заявки — бесплатно;

«Сервисный» билет на дополнительное место для ребенка до 7 лет — 50 рублей;

Дети из детских домов и приютов при предварительной подаче групповой заявки – бесплатно.

Кроме того, ХК «Молот-Прикамье» предлагает индивидуальные условия в рамках корпоративного договора:

Специальные цены на покупку вездеходов (от 10 и более вездеходов);

Предоставление отдельных мест (секторов) для организации;

Скидки на сувенирную продукции клуба в размере 10% по заявке от корпоративного клиента;

При покупке 10 и более билетов на три домашних матча в течение двух месяцев предоставляется возможность бесплатного посещения домашних матчей в том же объеме.

Стоимость сезонных абонементов на матчи ХК «Молот-Прикамье» составит 5000 рублей. Первые 50 человек, купившие в кассах вездеход, получают клубную бейсболку в подарок. Также предоставляется дополнительная скидка для владельцев сезонных абонементов прошлого сезона — 3% (при предъявлении прошлогоднего абонемента).

При единовременной покупке билетов на серию из 3-х игр – билет на 4-й матч будет продаваться со скидкой в 50%;

При единовременной покупке 10-и и более билетов на один матч — билет в подарок;

При покупке билета на матч именинникам предоставляется скидка 50%. (При покупке билета необходимо предъявить паспорт, скидка действует в течение 3 дней до и после дня рождения).

Кроме того, начались продажи на сайте хоккейного клуба. С распечатанным билетом можно прийти сразу на матч: всю информацию считывает сканер.