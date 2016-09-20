Омский арендатор считает, что Прикамье должно ему четверть млрд рублей

Два иска АО «Пермский свинокомплекс» к ООО «Свинокомплекс Пермский» зарегистрированы в краевом арбитражном суде.

Предприятие, на 100 процентов находящееся в краевой собственности, намерено взыскать с арендатора, «дочки» омской ГК «Синергия», 14 млн рублей, пишет «Ъ-Прикамье». Владелец группы компаний Сергей Головачев пояснил изданию, что это — долг за поголовье свиней: его нужно было погасить до 1 января, но мясо существенно подешевело. При этом хозяин «Синергии» считает, что Пермский край, в свою очередь, должен ей порядка 240 млн рублей, и возможен встречный иск.

Напомним, АО «Пермский свинокомплекс» отдано в аренду ООО «Свинокомплекс Пермский» на 49 лет и могло быть продано ему, но помешали антимонопольщики — ФАС не дала согласия. Теперь это имущество края внесено в план приватизации, и близится к завершению открытый конкурс на услуги оценки пакета акций по рыночной стоимости, о чем «МВ» уже писало.