Пермский будильник разбудит пассажира в нужном месте

Пермяк разработал GPS-будильник для людей, боящихся проспать свою остановку при поездке в автобусе, троллейбусе, трамвае, электричке.

Разработчик android-приложения, выпускник физического факультета ПГНИУ Салават Газизов рассказал: «Когда жил не в Перми, а в город приходилось добираться каждый день, то в общественном транспорте постоянно клонило в сон. Часто проезжал свою остановку, тогда и появилась эта идея».

Идея приложения проста. На карте в смартфоне отмечаются чекпойнты, и когда GPS-приемник фиксирует, что координаты гаджета оказываются в зоне этих отметок, включается будильник устройства. Сигналы могут ставиться по желанию его владельца, а радиус зоны чекпойнта — выставлять от 10 до 250 метров.

Пока GPS-будильник Газизова работает в тестовом режиме для android-пользователей, готовится версия и для гаджетов от Apple. Предполагается и совмещение программы с отечественным аналогом GPS — ГЛОНАСС. Учитывая, что в 2015 году пермяки, например, совершили в общественном транспорте 330 млн поездок, — перспективы у нее огромные.

Москвичи, кстати, по 15 млн поездок на метро и электричках совершают каждые сутки. Другой выпускник университета, создатель популярнейшего у автомобилистов планеты приложения HUDWAY Glass, Иван Клабуков высоко оценил работу Салавата: «Оно необходимо людям, использующим общественный транспорт. Таких у нас в стране пока большинство».

Как сообщили «МВ» в пресс-службе ПГНИУ, Салават Газизов закончил физфак в 2014 году по специальности «Компьютерные системы и телекоммуникации» на направлении «Радиофизика». После участия в Летней школе мобильной разработки в ПГНИУ был приглашен на стажировку в одну из пермских IT-компаний.