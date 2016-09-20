Президенту доложили, что в Прикамье с отоплением лучше всех

19 сентября в Кремле состоялось совещание правительства России, на котором министры отчитывались перед президентом Владимиром Путиным. Выступал и глава Министерства строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

И по подготовке к отопительному сезону он, в частности, высоко оценил несколько регионов: Санкт-Петербург, Пермский край, Ульяновскую область, а также республики Алтай и Хакасию. По словам Меня, теперь муниципалитеты имеют право давать населению тепло не по федеральному стандарту «холодной недели» (пять дней подряд средняя температура — восемь градусов и ниже), а с учетом пожеланий граждан.

Между тем, в жилом секторе Перми и края батареи по-прежнему часто холодны: так было до выборов 18 сентября — не слишком изменилась ситуация и после. Хотя мэрия все же отдала распоряжение включить отопление в садиках, школах и больницах с 15 сентября, а в домах — с 17-го. Но, по данным «МВ», коммунальные предприятия не выполняют последнее указание порой даже там, где все готово к запуску.

На всякий случай администрация краевого центра опубликовала телефоны дежурных, которым можно сообщить о проблемах с отоплением:

Дзержинский район – 246-61-37

Индустриальный район – 227-94-14

Кировский район – 283-31-78

Ленинский район – 212-33-74, 212-13-63

Мотовилихинский район – 260-45-67

Орджоникидзевский район – 263-47-26

Свердловский район – 244-13-89, 240-17-21

Поселок Новые Ляды – 295-86-46, 295-85-82

Департамент ЖКХ администрации Перми – 212-46-32, 212-50-06

Как сообщили «МВ» в самом департаменте по указанному телефону, в день на него звонят по 10-15 недовольных пермяков. Отвечают им, как правило, что с момента выпуска распоряжения мэрии до нагрева батареи может пройти до двух недель, и советуют подождать. Но дождались пока не более 20 процентов жилых домов.