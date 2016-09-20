В серии служебных подлогов подозревается соликамский экс-пристав

Сразу два уголовных дела возбуждены в отношении бывшей сотрудницы отдела судебных приставов по Соликамску и Соликамскому району.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, в ходе служебных проверок выявлено, что подозреваемая незаконно выносила постановления об окончании исполнительных производств, внося в них заведомо ложные сведения. В декабре 2014 года она закрыла таким образом три дела, а в апреле 2015-го — еще два.

В действиях экс-пристава усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 292 УК РФ. — служебного подлога, совершенного из личной заинтересованности и повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства.

Ведутся следственные действия. Кроме того, региональное УФССП напоминает гражданам, что обо всех случаях противоправной деятельности судебных приставов следует сообщать либо по многоканальному телефону доверия 8-800-300-15-80, либо в отдел противодействия коррупции 8 (342) 220-11-05, либо письменно по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 28.