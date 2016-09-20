Труп новорожденной найден в мусорном контейнере у соликамского детсада

В единый день голосования соликамский бомж, рывшийся по своим надобностям в мусорном контейнере возле детского сада №22, обнаружил там посиневший трупик новорожденного младенца.

Как рассказал телекомпании «СольТВ» следователь по особо важным делам соликамского СО СКР по Пермскому краю, майор юстиции Александр Новиков, найдена была девочка с перерезанной пуповиной, явно недоношенная — 6-8-месячная. По словам офицера, у матери ребенка произошли преждевременные роды.

Уже установлено, что он появился на свет живым. Но чья это дочь и как она оказалась в мусорке, — сейчас следствие ищет ответы на данные вопросы.