УФАС может наказать фирмы, спор которых оставил без газа 16-этажку

Спор двух компаний оставил 4 июля 2015 года без газа целую 16-этажку — на проспекте Парковый, 45г в Перми. Теперь им придется ответить за свои действия.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе УФАС по Пермскому краю, подачу в дом «голубого топлива» прекратило за долги ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», злоупотребившее тем самым своим положением доминирующего на рынке, поскольку рядовые жильцы исправно оплачивали и горячее водоснабжение, и тепло. А вот владелец котельной ООО «Теплосервис» поступавшие от граждан деньги газовикам не перечисляло, и в этом антимонопольщики также усматривают признаки аналогичного злоупотребления.

В результате вмешательства федеральной службы «Межрегионгазу» грозит оборотный штраф, а в отношении «Теплосервиса» готовится возбуждение антимонопольного дела.