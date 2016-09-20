В Соликамске открылся корпоративный университет «Уралкалия»

Компания «Уралкалий» открыла корпоративный университет, в котором можно пройти обучение по 250 образовательным программам. На организацию работы учебного заведения компания направила около 27 млн рублей в 2016 году и планирует направить около 34 млн рублей в 2017 году.

Для университета построено новое здание площадью 1800 кв. метров. В нем оборудованы компьютерные классы, тренинговый и конференц-залы, классы теоретического обучения, библиотека и методические кабинеты, а также класс подземно-транспортного оборудования. Планируется также установка двух моделей шахтных комбайнов общей стоимостью около 100 млн рублей для тренировки машинистов горных выемочных машин.

— «Уралкалий» всегда уделял большое внимание развитию своих сотрудников, ведь только грамотная команда профессионалов может вести компанию вперёд, к новым победам, — отметил гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов. — Открытие университета стало ещё одной победой компании и важным шагом в будущее: отныне у каждого сотрудника Группы «Уралкалий» и жителей всего Верхнекамья появилась прекрасная возможность получить специальное образование, повысить свой профессиональный уровень, освоить новые, востребованные на рынке труда нашего региона профессии, повысить разряд и квалификацию.

Университет получил лицензию на образовательную деятельность на 250 образовательных программ. В нем сотрудники компании смогут как повысить разряд или квалификацию, так и освоить новые профессии. Как сообщает пресс-служба компании, сегодня в ПАО «Уралкалий» обучается около 12 000 сотрудников Группы, более 1500 человек получили рабочую профессию в 2015 году.