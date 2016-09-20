За долг в 300 млн рублей сторож пермского вуза объявлен банкротом

62-летний сторож одного из пермских вузов признан краевым арбитражем банкротом — за долг более 300 млн рублей.

Решение о несостоятельности пенсионера было вынесено 13 сентября 2016 года, сообщает портал «В курсе.ру». Мужчине даже назначен финансовый управляющий, хотя из всего имущества у гражданина лишь квартира, гараж и доля в объектах разорившегося холдинга «Экс-Авто».

Именно с последним предприятием вся история и связана. В январе 2014 года сторож вуза выступил поручителем кредита, выданного «Экс-Авто» Сбербанком, — на сумму как раз 300 млн рублей. Позже у автохолдинга возникли финансовые трудности, и в октябре 2015 года его объявили банкротом. А это, в свою очередь, ударило и по поручителю.

В суде он заявил, что имеет очень скромные доходы. Известно, однако, что сын финансово несостоятельного пенсионера владеет и руководит двумя крупными предприятиями в другом крае — Красноярском.