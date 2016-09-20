За главу «Т Плюс» поручился Никита Михалков, но это не помогло

Личные поручительства известного кинорежиссера Никиты Михалкова и бывшего руководителя администрации президента РФ Александра Волошина не помогли председателю правления ПАО «Т Плюс» Борису Вайнзихеру в вопросе смягчения меры пресечения.

19 сентября Верховный суд Республики Коми отклонил апелляцию топ-менеджера, обвиняемого в даче взяток на 800 млн рублей, и оставил его за решеткой, пишет «Ъ». Заседание проходило в закрытом режиме, адвокаты просили перевести подзащитного под домашний арест, но судья Иван Обухов не нашел к этому оснований. Даже несмотря на положительную характеристику Вайнзихера за подписью члена президиума РАН Александра Макарова.

Как уже сообщало «МВ», по делу об огромных взятках высшим чиновникам Коми под стражей содержатся Евгений Ольховик, совладелец группы компаний «Ренова», и глава «Т Плюс» Борис Вайнзихер. Третий фигурант, экс-руководитель «Вымпелкома» и член совета директоров «Т Плюс» Михаил Слободин арестован заочно и объявлен в международный розыск.