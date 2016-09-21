Дело о реконструкции опасного садика в деревне Горшки направлено в суд

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении бизнесменов Евгения Мастеля и Дмитрия Баранова.

Как сообщает пресс-служба следкома, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Дело было возбуждено по итогам реконструкции здания детского сада в деревне Горшки Пермского района стоимостью 36 млн руб. Возглавляемая обвиняемыми фирма выступала подрядчиком реконструкции по муниципальному контракту, заключенному с МУ «УКС Пермского муниципального района».

В ходе реконструкции была произведена замена материалов, используемых для возведения стен здания — фактически они были сделаны из межкомнатных перегородок. Уже через два года, в 2015 году, эксплуатация здания по назначению стала невозможной, поскольку это представляет угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.

Обвиняемые признали свою вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовные дела в отношении каждого в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в начале 2016 года стало известно о заключении под стражу бывшего руководителя управления капитального строительства Пермского района Дмитрия Мосягина по обвинению в превышении полномочий. По версии следствия, победа нерадивого подрядчика на торгах была обеспечена покровительством Мосягина, который предоставлял ему инсайдерскую информацию по аукционам в Пермском районе. Кроме того, его подозревают «в лояльном отношении при приемке выполненных строительных и ремонтных работ на социальных объектах муниципалитета».