Дмитрий Скриванов: «Это большая ответственность для меня»

Победитель выборов в Государственную Думу РФ по одномандатному округу №60 Дмитрий Скриванов обратился со словами благодарности к избирателям, поддержавшим его в Единый день голосования 18 сентября.

Уважаемые земляки!

Искренне и от всей души благодарю вас за поддержку, которую вы оказали мне во время избирательной кампании. Это было непростое время, но мы победили! Спасибо всем, кто пришел на встречи со мной, передал свои наказы и пожелания. Спасибо всем, кто помогал организовывать эти встречи. Особая благодарность уважаемым людям, которые поддержали меня своим авторитетом.

Для всех нас день голосования 18 сентября стал настоящим стартом в новую жизнь. Ваше доверие, ваш выбор отныне позволяют мне отстаивать интересы Пермского края на более высоком уровне – в Государственной Думе Российской Федерации. Это большая ответственность для меня. Поэтому все ваши наказы, все пожелания, полученные во время наших встреч и вошедшие в мою программу, будут последовательно реализовываться.

Впереди у нас с вами много важных дел. Я приложу все усилия к тому, чтобы наш родной край развивался и процветал, а люди, живущие в нем, получили новое качество жизни. Я докажу, что в день голосования вы сделали верный выбор! Буду работать добросовестно, честно и ответственно, как делаю это всегда.

Спасибо вам за доверие!

Депутат Государственной Думы

Российской Федерации

Дмитрий Скриванов