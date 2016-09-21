Fitch до конца 2016 года присвоит кредитный рейтинг Пермскому краю за 881 тыс. руб.

Министерство экономического развития Пермского края и компания «Fitch Ratings CIS Ltd» подписали госконтракт на оказание услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга региона по международным и национальным шкалам.

Как сообщает Пермский региональный сервер, присвоение кредитного рейтинга Пермскому краю планируется до конца 2016 года.

«Получение кредитного рейтинга позволит региону улучшить условия привлечения и обслуживания финансовых средств как на публичном долговом рынке (например, рынке облигаций), так и по другим видам заимствований (например, банковским кредитам)», — сообщается на регсервере. Кроме того, по мнению краевых властей, он будет полезен при привлечении долгового финансирования в сфере ЖКХ, инфраструктуры, особенно с применением концессионных схем и государственно-частного партнерства.

— Это стандартная и необходимая практика в том случае, если регион намерен привлекать финансирование за счет размещения облигаций, — рассказала «МВ» директор Пермского филиала «БКС Премьер» Наталья Кондрашова. — У каждого региона и города, который размещает ценные бумаги, есть кредитный рейтинг. Без соответствующего кредитного рейтинга от крупного агентства, а лучше от нескольких, институциональные инвесторы никогда не будут покупать эти бумаги, они просто не смогут этого сделать из-за внутренних ограничений. При этом высокий спрос на бонды делает доходности ниже, то есть регион не только получает необходимое финансирование, но и стоимость его будет меньше. Соответственно, дальнейшее финансирование регион также будет получать по более выгодным ставкам.

Однако, по мнению эксперта, в рейтинговании содержится и риск: в случае возникновения проблем с выплатой по облигациям или просто экономическим проблем в регионе, это отразится на ценах, доходности облигаций и рейтинге:

— Поэтому властям необходимо будет более осторожно и ответственно подходить к высказываниям и заявлениям, и идти навстречу специалистам агентства, — считает Наталья Кондрашова.

Она также не считает обоснованными опасения о том, что заказчик, краевое министерство, сможет оказать какое-либо влияние на результат рейтингования:

— Fitch входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств. Вероятность того, что региональный Минфин каким-либо образом сможет повлиять на рейтинговые действия, стремиться к нулю. Агентству нет никакого смысла рисковать своей репутацией, так как регион — это не очень крупный клиент, в отличие от страны или крупной корпорации. Да и Минфину каким-либо образом пытаться изменить результаты оценки не стоит, так как если эта информация станет доступной инвесторам, доверие к такому эмитенту очень сильно упадет.

Глава Минэкономразвития Леонид Морозов пояснил корреспонденту «МВ», что если край и будет заниматься выпуском ценных бумаг, то только под реализацию крупных инфраструктурных проектов:

— Привлечение облигаций для того, чтобы погашать текущий долг, не имеет никакого мультипликативного эффекта. Проведение эмиссии ценных бумаг региона требуется для реализации крупных инфраструктурных проектов.

Назвать конкретные проекты, под которые могут быть выпущены ценные бумаги, Леонид Морозов не смог, пояснив, что это «отдельная история», требующая отдельной проработки и формирования перечня инфраструктурных проектов под реализацию с участием облигационного займа.

— Уже скоро десять лет, как у региона нет никакого рейтинга. И мы не имели возможность занимать деньги на рынке капитала, нас не видели иностранные инвесторы, поскольку они всегда смотрят на независимую оценку аудиторов, — заключил Леонид Морозов.

Напомним, госдолг краевого бюджета на 1 августа 2016 года составил 17,18 млрд руб. Большую его часть составляют заимствования из федерального бюджета. Стоимость госконтракта с «Fitch Ratings CIS Ltd» по итогам закупки у единственного участника аукциона составила 881,2 тыс. руб.