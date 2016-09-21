Пермский арбитраж признал незаконной закупку ПО для электронных проездных у «Бенток-Смоленска»

Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении требований ПКГУП «Автовокзал» и признал законным решение Пермского УФАС по делу о закупке программного обеспечения для работы системы автоматизированного учета и оплаты проезда в общественном транспорте.

Напомним, «Автовокзал» провел закупку у единственного поставщика и приобрел программное обеспечение у ООО «Бенток-Смоленск». Стоимость контракта составила 13,58 млн руб. Как ранее заявлял и.о. руководителя Пермского УФАС Антон Удальев, чиновники отрекомендовали «Бенток-Смоленск» как единственную организацию, которая способна ввести систему электронных проездных в заданные сроки. Фактически же компания в сроки не уложилась, и внедрение электронных проездных не окончено до сих пор, хотя срок запуска системы истек еще 31 марта.

2 марта 2016 антимонопольная служба своим решением установила, что решение о закупке у единственного поставщика было незаконным. «Избрав такой способ закупки, предприятие ограничило конкуренцию на рынке услуг программного обеспечения Пермского края и создало преимущественные условия для ООО «Бенток-Смоленск». Своими действиями ПКГУП «Автовокзал» нарушило статью 17 закона «О защите конкуренции»», — говорится в сообщении ведомства.

— Представители «Автовокзала» говорили о том, что закупка у единственного поставщика обусловлена сжатыми сроками внедрения системы электронных проездных документов, — пояснил позицию антимонопольщиков и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС Александр Плаксин — Однако Постановление Правительства Пермского края, на которое ссылались представители «Автовокзала», на момент проведения закупки еще не вступило в законную силу и не могло расцениваться как надлежащее обоснование «срочности закупки». Учитывая, что рынок программного обеспечения является высоко конкурентным, «Автовокзал» необоснованно провел закупку у единственного поставщика. Еще до момента объявления закупки у единственного поставщика предприятие имело достаточно времени для проведения конкурентной процедуры.

Напомним также, что в начале апреля Пермское УФАС установило факт нарушения Закона о защите конкуренции в действиях Министерства транспорта Пермского края, наделившего ПКГУП «Автовокзал» полномочиями органа государственной власти, выбрав хозяйствующий субъект в качестве оператора ЭСПД.