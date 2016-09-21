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21.09.2016
Пермский край стал лидером по преступности в ПФО

По итогам первого полугодия 2016 года в Пермском крае было зарегистрировано 1071 преступление на 100 тыс. жителей региона.

Соответствующие данные опубликовал Росстат. Таким образом, Пермский край стал лидером в Приволжском федеральном округе по количеству преступности на душу населения.

На втором месте в округе находится Удмуртия, где зафиксировано 752 преступления на 100 тыс. жителей.

Самым безопасным городом в рейтинге стала Республика Марий Эл, где на 100 тыс. населения зафиксировали 523 преступления.

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