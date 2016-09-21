«Сушеная демократия»: Евгений Плотников подвел итоги выборов

Политобозреватель краевой газеты «Звезда» Евгений Плотников оценил итоги выборной кампании-2016:

В минувшее воскресенье в стране прошёл единый день голосования, по результатам которого будет сформирован новый созыв депутатов Государственной думы РФ. Для Пермского края этот день одними федеральными выборами не ограничился, поскольку одновременно проходили выборы депутатов регионального Законодательного собрания и Пермской городской думы. Поскольку федеральные выборы приросли депутатами-одномандатниками, а Пермская городская дума – депутатами-списочниками, то в большинстве территорий Прикамья избиратели получали на участках четыре бюллетеня, а в Перми – и вовсе шесть штук. И если продвинутых и активных избирателей это не пугало, как не пугали и КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней), то пожилое население от всех этих новшеств впадало в ступор.

С каждым выборным циклом явка избирателей падает. По сравнению с выборами в Госдуму пятилетней давности она в целом по стране упала с 60 до приблизительно 49 процентов. Пока точных цифр нет, так как все данные по выборам ещё уточняются и сверяются, но тенденция налицо. Люди всё меньше ходят голосовать. Власть это явление комментирует тем, что людей всё устраивает и они ничего не хотят менять. А оппозиционные партии и движения обвиняют ту же самую власть в том, что она умышленно «сушит» явку. Ведь чем меньше избирателей придёт на выборы, тем их легче контролировать и ими управлять. Отсюда хитрости с переносом выборной кампании с осени на лето, что усложняет сбор подписей кандидатам-самовыдвиженцам и ставит крест на традиционной агитационной работе. Ведь в летний период люди в отпусках или на дачах, и им совсем не до политики. А за две недели сентября полноценно сагитировать или заставить голосовать можно разве что бесправных бюджетников, чем всегда и пользовался пресловутый административный ресурс.

В Пермском крае явка на выборах в Госдуму была всегда немного ниже федеральной. Нынче по сравнению с 2011 годом она просто рухнула аж на 13 процентов. И если верить предварительным цифрам, то явка застопорилась на показателе 35,17 процента. То есть почти две третьих жителей Прикамья эти выборы просто проигнорировали.

Возможно, кто-то ловил последние грибные деньки, кто-то вывозил с садов-огородов остатки урожая, а кто-то просто не верит ни в выборы, ни во власть и старается выживать без государства. Но была и другая помеха. Это толкучка, давка и очереди на избирательных участках. И если краевой избирком объяснял, что это произошло по причине переноса всех участков только на первые этажи ради голосований инвалидов, то неравнодушные люди и оппозиция считают по-другому. Мол, это сделано ради «сушки» явки, потому что обычный человек стоять в очереди не будет. Стоять в очереди будут пенсионеры, бюджетники и работники предприятий, которых замотивировали проголосовать «как надо» и отчитаться за своё голосование, к примеру, фотографией на телефоне.

Видимо, одной из жертв такой вот «сушёной» демократии стал губернатор Виктор Басаргин, которому так и не довелось постоять в очереди за бюллетенем. Судя по информации с сайта краевого правительства и по фотографии, он проголосовал на одном из участков в Пермском педагогическом университете в гордом одиночестве. На участке не просматривалось ни единого избирателя. Зато в Чернушке, Барде и Куеде столпотворение на участках было с самого утра. Там всегда рекордная явка, поскольку представители нефтегазодобывающего сектора, которые там традиционно баллотируются и получают мандаты, научились мотивировать появление людей на избирательных участках. На юге Пермского края выборов ждут всегда как большого и непрекращающегося праздника…

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