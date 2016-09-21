В Перми суд признал незаконным ТСЖ, созданное известным блогером

Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск группы собственников жилья о признании незаконным решения о создании ТСН, инициатором которого был известный пермский блогер Антон Толмачев.

Собрание по поводу создания товарищества собственников жилья в доме по ул Солдатова, 34, прошло в октябре прошлого года. По его итогам большинство собственников якобы поддержали это решение. ТСН возглавил инициатор его создания Антон Толмачев.

Жители дома жаловались на то, что теперь получают по две квитанции на квартплату — от управляющей компании и ТСН. Восемь жильцов обратились в суд с иском о признании недействительным решения общего собрания собственников.

В ходе рассмотрения дела на сторону собственников встала Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края. Представитель ИГЖН сообщил, что кворума на октябрьском собрании не было и решение о создании ТСН не могло быть принято.

По закону такое решение принимается простым большинством всех собственников, а не только участников собрания. А в очном голосовании приняли участие собственники лишь 35% площадей дома.

Кроме того, как следует из текста решения суда (имеется в распоряжении «МВ»), часть подписей под решением оказались поддельными — несколько собственников заявили в суде, что не подписывали этот документ. В полицию отправлены заявления о подделке подписей.

В итоге в конце августа суд постановил признать решение о создании ТСН недействительным. Также было признано ничтожным избрание председателем товарищества Антона Толмачева, поскольку это не относится к компетенции общего собрания собственников.

Напомним, в прошлом году Антон Толмачев принимал участие в довыборах депутата Пермской городской Думы. Кампания сопровождалась многочисленными скандалами. В частности, выяснилось, что судебные приставы пытаются взыскать с него 3,5 миллиона рублей по 17 исполнительным листам. Одной из причин, по которой Толмачев решил пойти в Гордуму, сами приставы называли попыткой «решить свои финансовые проблемы».

Ранее Антон Толмачев в суде пытался доказать, что он — соавтор товарного знака крупной торговой сети «Виват», но безуспешно.