Жители Пермского края задолжали за капремонт более 20 миллионов

Фонд капитального ремонта Пермского края направил 7 168 уведомлений о наличии задолженности на общую сумму 21,63 млн руб. с предупреждением о негативных последствиях.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 38 % собственников, получивших уведомления о задолженности, полностью либо частично оплатили долг на общую сумму 5,02 млн руб. Это составляет 23 % от общей суммы задолженности.

Кроме того, направлено более шестисот исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов в отношении должников на общую сумму 2,38 млн руб. Получив уведомления о возбуждении судебного производства, 160 должников оплатили задолженность в размере 778,49 тыс. руб..

В четвертом квартале 2016 года Фонд планирует приступить к начислению пени за нарушение срока оплаты взносов на капитальный ремонт.