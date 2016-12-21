Главе поселения в Пермском крае грозит уголовное наказание за махинации с землей

СК проводит доследственную проверку в отношении главы Тойкинского сельского поселения Большесосновского района Александра Попова. Вскоре он может стать фигурантом уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

По данным надзорного ведомства, поводом к началу данной проверки стало обращение в прокуратуру одного из местных предпринимателей, пожелавших открыть пилораму. Со слов прокурора Большесосновского района, в начале 2016 года бизнесмен приобрел склад, в котором планировал обустроить производственный цех по переработке древесины. Но земля, на которой располагается объект недвижимости, оказался в муниципальной собственности. В связи с этим он обратился в администрацию поселения, чтобы оформить договор аренды этой земли.

В конце марта 2016 года он написал соответствующее заявление главе Тойкинского сельского поселения, а уже в начале апреля получил отрицательный ответ. При этом, договор аренды на эту землю, площадью 821 тысяча квадратных метров, был тут же подписан с другим предпринимателем. И сделано это было без каких-либо конкурсных процедур. По данным «МВ», новым арендатором земельного участка стал близкий друг главы поселения. Правоохранители предполагают, что целью такого действия была попытка получения денег с владельца пилорамы.

К слову, 1 декабря Большесосновская районная прокуратура добилась в суде признания заключенного договора аренды недействительным. В свою очередь, данной ситуацией заинтересовался следственный комитет. Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями может быть возбуждено в ближайшее время.