Пациенты Пермского центра диализа собираются объявить голодовку

Ситуация с закрытием реанимационного и терапевтического отделений в медицинском учреждении для людей с почечной недостаточностью продолжает обострятся.

Пациенты больницы обратились к общественности с открытым письмом, в котором в очередной раз заявили о бездействии пермского минздрава, а также органов госвласти, в решении их проблемы. В своем обращении они говорят о том, что ради защиты своего права на жизнь готовы на кардинальные меры.

Также в письме приводится пример того, что происходит в медучреждении в настоящее время. В частности, закрытие реанимации и терапевтического отделения приводит к тому, что помощь в случаях ухудшения состояния человека во время процедуры геммодиализа оказывать негде, кроме как в коридоре, а это может привести к трагическим последствиям.

«2 декабря 2016 г. по окончании 1 смены у пациента из диализного зала № 1 резко упало давление. Процедура диализа в зале № 1 проходила под наблюдением врача. Причина – не отрегулирован аппарат «искусственная почка», который переснял целый килограмм веса у пациента. Пациенты и ранее жаловались врачу на проблемы с аппаратом, но никакой реакции с его стороны не последовало. Пациент вышел из зала и потерял сознание, приводить в сознание стали прямо в коридоре на обшарпанных старых диванах. Там же мужчине была поставлена капельница, без соблюдения элементарных норм стерильности, где в то же время находилось еще более 20 человек, отдыхающих после диализа и ожидающих диализ», — говорится в открытом письме.

В беседе с «МВ» пермский общественный активист Сергей Ухов заявил, что пациентам центра не оставляют выбора, и они готовы начать голодовку.

Напомним, пациенты, нуждающиеся в регулярной процедуре диализа, считают, что реорганизация «Пермской краевой больницы № 3 «Центр диализа» на Яблочкова, 39 угрожает их жизни и здоровью, поскольку в процессе реорганизации центра закрываются реанимация и стационар. Все обращения пациентов по этому поводу отправляются в краевой минздрав, который и выступил идеологом и инициатором реорганизации еще при Ольге Ковтун (покинула пост министра в начале сентября).