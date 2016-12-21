В Прикамье осудили мастера спорта, застрелившего приятеля на охоте

В Частинском районном суде вынесен обвинительный приговор известному самбисту из Краснокамска Алексею К., случайно убившему человека во время охоты.

Как рассказали «МВ» в прокуратуре, инцидент произошел в одном из охотничьих хозяйств Частинского района. Четыре приятеля из Краснокамска приехали сюда поохотиться на рябчиков. Но, прибыв на место, они решили в начале пособирать грибы, и разошлись по лесу в разные стороны.

По версии следствия, Алексей, бродя по лесу в поисках грибов, вдруг увидел птицу, которая сидела на ветке. Он вскинул ружье и выстрелил в рябчика, но в это время там проходил его приятель. Пуля попала в голову – мужчина скончался на месте.

По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело. Алексей К., ставший случайным убийцей друга, полностью признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке. Более того, родственники погибшего выходили в суд с ходатайством о том, чтобы дело прекратили по примирению сторон, но просьба была отклонена.

21 декабря суд приговорил обвиняемого к 1 году ограничения свободы.