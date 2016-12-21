В Прикамье педофил напал на школьницу в бане

Суд арестовал 26-летнего жителя села Большая Соснова, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении 15-летней односельчанки.

Как рассказали «МВ» в прокуратуре Большесосновского района, инцидент произошел вечером 17 декабря этого года. По версии следствия, некоторое время мужчина прятался за забором, наблюдая как юная жертва заходит в баню. Подождав несколько минут, он забежал в баню и набросился на девушку, уже раздевшуюся, чтобы помыться. Извращенец стал трогать ее за интимные места и склонять к половому акту. К счастью, ей удалось избежать изнасилования: вначале она укусила его, а затем сбежала.

В скором времени подозреваемый был задержан, а 19 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.