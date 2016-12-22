Пермские следователи ищут свидетелей убийства влюбленной пары

Следственный комитет просит откликнуться возможных очевидцев безвестного исчезновения 26-летнего Дениса С. и 22-летней Маргариты Л., впоследствии найденных мертвыми.

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, правоохранители готовы заплатить вознаграждение за информацию от людей, которые могли находиться в ночь на 5 ноября 2015 года в в районе деревни Заосиново Пермского района и, либо видели автомашины, стоящие на обочине автодороги, либо были очевидцами конфликтных ситуаций, либо слышали крики о помощи, либо располагают любыми и иными сведениями о совершенном преступлении.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному поводу, просят позвонить по телефонам 8 (342) 249-54-55, 212-66-40, либо по телефону 02.

Напомним, 26-летний Денис С. и 22-летняя Маргарита Л. пропали в ночь с 4 на 5 ноября 2015 года. Они выехали из микрорайона Крохалева в неизвестном направлении. Спустя несколько часов девушка в последний раз выходила на связь в социальной сети. Вскоре СУ СКР по Пермскому краю возбудило дело по статье «Убийство», чтобы мобилизовать все силы на поиски. 9 ноября под Пермью был найден брошенным автомобиль влюбленных. Труп девушки был найден в Пермском районе, а тело Дениса — на границе Перми и Краснокамского района. Тело Маргариты пролежало под открытым небом полгода и сильно разложилось, но, по словам следователя, видимых криминальных следов пока не обнаружено. Отметим, что сейчас следствие уже не ставит под сомнение личность погибшего.