В Прикамье завершено расследование гибели директора районного отделения ПАО «Пермьэнергосбыт»

Почетный энергетик погиб на охоте, напарник принял его за кабана и выстрелил, попав в голову.

Как стало известно «МВ», 21 декабря на утверждение прокурору Большесосновского района поступило обвинительное заключение от следователей по этому уголовному делу. По версии следствия, 10 ноября 2016 года четыре друга, один из которых являлся руководителем одного из районных отделений ПАО «Пермьэнергосбыт», а трое других предпринимателями, отправились на охоту в Большесосновский район. В какой-то момент все разбрелись в разные стороны, один из охотников притаился в ожидании добычи. По словам подозреваемого, он выстрелил, когда залаяли собаки, думая, что приближается кабан. Пуля угодила другу в голову, он скончался на месте. По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Свою вину охотник, случайно убивший приятеля, полностью признал. После утверждения обвинительного заключения прокурором материалы дела поступят в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что энергетик не должен был находиться там, ранее он был осужден за незаконное хранение оружия, а значит не имел права охотиться.