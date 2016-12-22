Вице-премьер Пермского края Олег Демченко доставлен на допрос в ФСБ

Высокопоставленный чиновник Пермского края должен дать показания в качестве свидетеля по громкому коррупционному делу, связанному со строительством автодороги обход Чусового.

В краевое управление Федеральной службы безопасности Олега Демченко доставили прямо из здания регионального правительства. Сейчас его допрашивают следователи. Вице-премьер, по данным источников «Ъ», фигурирует в качестве свидетеля в уголовном деле о так называемом Чусовском сговоре, главным подозреваемым по которому проходит бывший министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев.

Справка:

Олег Демченко с 2012 года занимает пост заместителя председателя Правительства Пермского края. Он курирует вопросы взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пермского края с Правительством РФ и иными федеральными государственными органами.