Пермский край вошел в ТОП-5 наиболее пьющих регионов

Прикамье заняло пятое место в рейтинге трезвости субъектов России в 2016 года.

Исследование было проведено федеральным проектом «Трезвая Россия» и Экспертно-аналитическим центром при Общественной палате Российской Федерации. Рейтинг составлялся на основании следующих данных: объем продаж 10 видов алкогольной продукции, а также число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта.

Отметим, что в рейтинге наиболее пьющих регионов Пермский край поднялся на 17 позиций вверх по сравнению с прошлым годом, и занял пятое место.