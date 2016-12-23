В 2016 году Пермский край покинули более 73 тысяч человек

Большинство пермяков предпочли уехать на постоянное место жительства в Краснодарский край.

По данным Пермьстата, с января по октябрь 2016 года регион покинули 73 208 человек. В пределах России наиболее привлекательными для переезда пермяков стали Краснодарский край (728 человек), Москва и Московская область (708 человек) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (601 человек). Жителями дальнего Зарубежья в этом году стали 870 человек. Лидером среди стран СНГ, принявших жителей Прикамья, стала Украина (726 человек).