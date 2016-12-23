В Перми педофил из Латвии напал на 10-летнюю девочку

Инцидент произошел вечером 22 декабря в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Лодыгина. 44-летний уроженец Риги, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении десятилетнего ребенка, задержан.

Как стало известно «МВ», мужчина стал домогаться до маленькой девочки под предлогом помощи ей. Он якобы предложил отряхнуть одежду ребенка от снега, а потом залез рукой малышке в штаны и стал трогать ее за интимные места.

По факту нападения на малолетнюю возбудили уголовное дело, подозреваемый был задержан по горячим следам. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.