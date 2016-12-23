В Прикамье автобус с 50 рабочими протаранил легковое авто и грузовик

Инцидент произошел утром 23 декабря на 161 километре автотрассы «Пермь – Березники». В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, количество пострадавших уточняется.

Как рассказали в УГИБДД по Пермскому краю, по предварительным данным, водитель автобуса «МАН» начал объезжать стоящий на обочине большегрузный автомобиль. В ходе маневра произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2113, а затем со стоящим большегрузом. Водитель Лады от полученных травм скончался на месте, есть другие пострадавшие, их количество уточняется.

Автобус принадлежит предприятию города Березники, в нём находилось порядка 50 рабочих.

Обстоятельства случившегося выясняются.