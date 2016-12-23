В Прикамье бухгалтер детских садов осуждена за похищение 12 миллионов рублей

Женщина, занимаясь финансовой деятельностью в школе и четырех детсадах Краснокамска, в течение пяти лет перечисляла себе бюджетные деньги.

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, с 2011 по 2015 годы Наталья М., имея доступ к расчетным счетам организаций и пользуясь доверием их руководителей, перечисляла на свои личные банковские карты денежные средства, предназначенные для выплаты стимулирующих надбавок педагогам, а также на материально — бытовое содержание учреждений (текущий ремонт, покупка мебели, игрушек, литературы, посуды, канцелярских принадлежностей и другое).

Мошенница ежемесячно начисляла себе около 250 тысяч рублей, в ее личном пользовании находился дорогостоящий автомобиль и частный дом.

Таким образом 12 миллионов бюджетных денег лишились следующие учреждения Краснокамска, где женщина занимала пост главного бухгалтера: «Средняя образовательная школа №41», а также Муниципальных автономных дошкольных учреждений «Детский сад №11», «Детский сад №13», «Детский сад №42», «Детский сад №49».

Краснокамский городской суд приговорил обвиняемую к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также штрафу в 4 миллиона рублей.