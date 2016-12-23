В Прикамье разыскивают водителя авто, сбившего насмерть школьника

Инцидент произошел в поселке Рябинино Чердынского района. Водитель совершил смертельный наезд на 14-летнего подростка, после чего скрылся с места.

Как сообщают в УГИБДД по Пермскому краю, около 20:30 22 декабря по улице Ленина, со стороны улицы Советская в направлении улицы Зеленая двигался неустановленный автомобиль, напротив дома №23 водитель допустил наезд на 14-летнего пешехода.

Как сообщил «МВ» источник в правоохранительных органах, по имеющимся описаниям это был автомобиль «Renault Duster», либо «Лада Ларгус». Также источник рассказал, что, по предварительной версии, водитель вначале остановился и вышел из авто, чтобы посмотреть на сбитого пешехода, в этот момент мальчик поднялся, а потом упал и перестал дышать. Тогда водитель скрылся с места ДТП. От полученных травм подросток скончался до прибытия скорой.

В данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Госавтоинспекция Пермского края просит граждан не оставаться равнодушными и всех, кому известна любая информация по данному факту обратиться в полицию по телефонам: 8(342)2467300 8(342)2821821 или 02.