В Прикамье в ДТП с автобусом, перевозившим рабочих, пострадали 3 человека

Кроме погибшего водителя легкового авто, в аварии под Березниками, случившейся утром 23 декабря, пострадали двое работников и женщина-медик, которые ехали в корпоративном автобусе.

Как стало известно «МВ», трех сотрудников Березниковского предприятия после ДТП привезли в местную больницу с переломами различной тяжести. Скорее всего, водитель корпоративного автобуса, допустивший смертельную аварию, будет привлечен к уголовной ответственности.

Напомним, инцидент произошел утром 23 декабря на 161 километре автотрассы «Пермь – Березники». В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель автобуса «МАН» начал объезжать стоящий на обочине большегрузный автомобиль. В ходе маневра произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2113, а затем со стоящим большегрузом. Водитель Лады от полученных травм скончался на месте.

Автобус принадлежит предприятию города Березники, в нём находилось порядка 50 рабочих.