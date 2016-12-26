Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов открыл новую приемную в Перми

В Индустриальном районе Перми начала работу приемная депутата Государственной Думы Дмитрия Скриванова. На торжественном открытии в ДК Гагарина присутствовали жители и первые лица района.

После церемонии депутат провел личный прием граждан. Жители оставили Дмитрию Скриванову массу обращений. Работа над решением проблем начата уже сегодня.

«Сегодня вопросы от граждан были непростые, требующие длительного решения, — рассказал Дмитрий Скриванов. — Они не имеют отношения к федеральному уровню, но мы однозначно будем решать эти вопросы. Хочу отметить, что в Индустриальном районе очень активные жители, им небезразличен тот район, в котором они живут».

Депутат Госдумы отметил, что общественные приемные, которые сейчас открываются по всему округу, важная часть работы парламентария:

«Открытие общественной приемной – важное событие. Депутат Государственной Думы работает не только в Москве. Я избран по одномандатному округу, и получил больше всех голосов избирателей. Это большая ответственность и я должен оправдать доверие».

Местные жители задавали много вопросов о благоустройстве. «На уровне Госдумы при участии фракции «Единая Россия» удалось «застолбить» на эти цели в рамках приоритетного федерального проекта 423 млн рублей в 2017 году, — заявил Дмитрий Скриванов. — Также было немало вопросов о ремонте дорог. В следующем году Прикамье получит порядка 1 млрд рублей на приведение дорог в порядок. Мы, депутаты Государственной Думы, избранные от Пермского края, делаем все, чтобы средства из федерального бюджета шли в Прикамье».

Самые наболевшие вопросы – из сферы ЖКХ. На приеме у депутата местные жители рассказали о том, что расчет компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт согласно постановлению краевого правительства производится только по жилой площади, хотя начисляют взнос за капремонт – и по жилой и по нежилой. Дмитрий Скриванов обещал проработать этот вопрос с краевым правительством.

Глава администрации Индустриального района Перми Александр Иванов отметил, что взаимодействие с депутатами Государственной Думы очень важно: «Прошедшие выборы были успешными для Прикамья в целом и для Индустриального района в частности. Сейчас интересы наших жителей защищают 6 представителей Гордумы, 3 депутата Заксобрания, 2 парламентария из Государственной Думы. Дмитрию Скриванову необходимо понимать проблемы жителей, поэтому значимость общественной приемной сложно переоценить. Только чувствуя «пульс» жителей, он сможет решать их проблемы».

Отметим, приемная в Индустриальном районе – лишь одна из десяти, которые депутат планирует открыть в Пермском крае.