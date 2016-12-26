Краевые власти продадут здание Коми-Пермяцкого Центра национальных культур

23 декабря Министерство по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края провело электронный аукцион на оказание услуг по оценке рыночной стоимости ряда объектов недвижимости в разных районах региона.

Согласно тендерной документации, целью данного аукциона является дальнейшая приватизация. Среди заявленных на оценку объектов: 2-этажное здание центра национальной культуры в Кудымкаре, 4 склада для хранения медицинского имущества в Добрянке, 2-этажное здание в Лысьве, ветеринарная станция в Красновишерске, зернохранилище в поселке ЗюкайкаВерещагинского района, здание СМЭУ УВД в Чусовом, ветучасток в поселке Павловский в Очерском районе и ветеринарная амбулатория в Александровске.

Начальная стоимость данного подряда составляла 224 тысячи рублей, но победителем стал участник, предложивший 9 тысяч рублей.