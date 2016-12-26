Новогодний стол обойдется пермякам в 5,3 тысячи рублей

Экономисты ПГНИУ подсчитали стоимость новогодней продуктовой корзины в Перми.

Согласно данным исследований, поведенных сотрудниками и студентами кафедры маркетинга экономического факультета ПГНИУ, за два последних года «новогодний индекс пермяка» вырос на 25% и в настоящее время составляет 5 375 рублей.

Наибольший рост цен произошел на помидоры (+142%), консервированные огурцы (+104%) и майонез (+65%). Вместе с тем, стоимость ряда продуктов снизилась. К примеру, стали дешевле шоколадные конфеты (-44%), вареная колбаса (-31%) и отечественное шампанское (-45%).

«Экономическое положение в стране стабилизировалось и в этом году, как и в прошлом, пермяки смогут себе позволить традиционный набор продуктов на столе. Учитывая авторитетные прогнозы развития государства на ближайший период, резких перепадов цен не ожидается», – рассказала и.о. заведующей кафедрой маркетинга экономического факультета ПГНИУ, доцент Екатерина Антинескул.

Проведенный студентами кафедры опрос жителей города показал, что пермяки не собираются ставить для себя жестких ограничений по финансовым тратам на празднование Нового года. По мнению экспертов экономического факультета ПГНИУ, эти траты не имеют рационального объяснения. 89% респондентов будут встречать Новый год дома, в целом каждый опрошенный готов потратить 8,5 тысяч рублей на встречу Нового года, большая часть из которых уйдет на стол и подарки.