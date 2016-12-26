Пермские полицейские задержали школьницу из Свердловской области, сбегавшую в Москву

16-летняя девочка, находившаяся в розыске как потерявшаяся, была снята правоохранителями с поезда «Чита – Москва» на станции «Пермь-2».

Как сообщили в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте, в розыске девушке находилась с начала декабря 2016 года. Она, по данным транспортной полиции, по неустановленным причинам самовольно ушла из дома.

21 декабря пермским полицейским поступила информация о том, что школьница едет на пассажирском поезде в Москву. Задержана она была на пермском железнодорожном вокзале, после дачи объяснений ребенка возвратили родителям.